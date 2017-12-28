Фаткулина, Шихова, Кулижников и Юсков - в сборной России на чемпионат Европы

Союз конькобежцев России определился с составом сборной страны по конькобежному спорту на чемпионат Европы. Турнир с 5 по 7 января пройдет в подмосковной Коломне.

Как сообщает "Р-Спорт", в состав сборной России попали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Артем Кузнецов, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Ольга Граф, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Данил Синицин, Наталья Воронина, Ольга Граф, Виктория Филюшкина (запасная), Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров.