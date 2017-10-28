Фаткулина отобралась на первые этапы Кубка мира на 500 м

Российская конькобежка Ольга Фаткулина гарантировала себе участие в первых этапах Кубка мира на дистанции 500 метров. Она стала лучшей во втором забеге на соревнованиях памяти Бориса Шавырина в Коломне.

Фаткулина показала результат 38,30 секунды. Второе время показала Ангелина Голикова (38,83), третье место заняла Дарья Качанова (39,00).

Соревнования памяти Бориса Шавырина являются квалификационными для участия в первых этапах Кубка мира. Там будут разыграны квоты на Олимпиаду-2018.