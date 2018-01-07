19:23 7 января | КОНЬКИ

Фаткулина не поедет на слушания CAS

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что не поедет в Лозанну на слушания Спортивного арбитражного суда. МОК аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Сочи, включая серебро на 500-метровке, а также пожизненно отстранил от участия в Играх. Аналогичное наказание было наложено на еще троих конькобежцев. Все они подали апелляцию в CAS.

- Ехать я туда не хочу. Присутствием моим там ничего не изменится, лучше мне весь этот бред не слушать, - цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. - А то сидишь, слушаешь и хочется ответить. Мне лучше сейчас быть с командой, чувствовать спортивную атмосферу, когда люди куда-то стремятся, для меня так это проще пройдет, даже лучше, чем если бы я осталась дома, с друзьями.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/skating/20180107/1130908650.html

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