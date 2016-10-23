12:59 | КОНЬКИ

Фаткулина и Кулижников гарантировали участие на первых этапах Кубка мира на 1000 м

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Россияне Павел Кулижников и Денис Юсков гарантировали себе участие в первых этапах Кубка мира на дистанции 1000 м. Они показали лучшие результаты на этой дистанции на соревнованиях памяти Бориса Шавырина. Результат Кулижникова - 1.09,72, Юскова - 1.10,59. Остальные три спортсмена сборной определятся решением тренерского штаба.

У женщин места в сборной России получили Ольга Фаткулина (1.17,74) и Екатерина Лобышева (1.17,80). Еще три места также определят тренеры команды.

Первый этап Кубка мира пройдет в китайском Харбине с 11 по 13 ноября.

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