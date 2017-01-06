Россиянин Алексей Есин – пятый после первого дня чемпионата Европы в спринтерском многоборье. В забеге на 500 м он показал 7-й результат, а на 1000 м он стал пятым. Лидирует в итоговом зачете голландец Кай Фербей.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Спринтерское многоборье
1000 м
1. Нейс (Голландия) – 1.08,77
2. Фербей (Голландия) – 1.09,01
3. Лоренцен (Норвегия) – 1.09,23
4. Н. Иле (Германия) – 1.09,45
5. ЕСИН (Россия) – 1.09,48
6. Клосински (Польша) – 1.10,23...
11. КАЗЕЛИН (Россия) – 1.10,91
Итог
1. Фербей (Голландия) – 69,485
2. Н. Иле (Германия) – 69,675
3. Лоренцен (Норвегия) – 69,775
4. Нейс (Голландия) – 69,875
5. ЕСИН (Россия) – 70,020
6. Р. Мулдер (Голландия) – 70,100...
12. КАЗЕЛИН (Россия) – 71,315