Россиянин Алексей Есин – пятый после первого дня чемпионата Европы в спринтерском многоборье. В забеге на 500 м он показал 7-й результат, а на 1000 м он стал пятым. Лидирует в итоговом зачете голландец Кай Фербей.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Спринтерское многоборье

1000 м

1. Нейс (Голландия) – 1.08,77

2. Фербей (Голландия) – 1.09,01

3. Лоренцен (Норвегия) – 1.09,23

4. Н. Иле (Германия) – 1.09,45

5. ЕСИН (Россия) – 1.09,48

6. Клосински (Польша) – 1.10,23...

11. КАЗЕЛИН (Россия) – 1.10,91

Итог

1. Фербей (Голландия) – 69,485

2. Н. Иле (Германия) – 69,675

3. Лоренцен (Норвегия) – 69,775

4. Нейс (Голландия) – 69,875

5. ЕСИН (Россия) – 70,020

6. Р. Мулдер (Голландия) – 70,100...

12. КАЗЕЛИН (Россия) – 71,315