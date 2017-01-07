Есин - четвертый по итогам спринтерского многоборья на чемпионате Европы

Конькобежец Алексей Есин финишировал четвертым на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы в спринтерском многоборье, проходящем в Херенвене (Голландия). По итогам четырех дистанций россиянин набрал 139,890 балла, заняв четвертое место. Победу одержал Кай Фербей из Голландии.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Спринтерское многоборье

1000 м

1. Нейс (Голландия) - 1.08,85

2. Н. Иле (Германия) - 1.09,20

3. Фербей (Голландия) - 1.09,25

4. ЕСИН (Россия) - 1.09,34

5. Поутала (Финляндия) - 1.09,45

6. Лоренцен (Норвегия) - 1.09,85

16. КАЗЕЛИН (Россия) - 1.12,05

Итог

1. Фербей (Голландия) - 139,230

2. Нейс (Голландия) - 139,700

3. Н. Иле (Германия) - 139,785

4. ЕСИН (Россия) - 139,890

5. Лоренцен (Норвегия) - 140,040

6. Поутала (Финляндия) - 140,350

13. КАЗЕЛИН (Россия) - 143,370