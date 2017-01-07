Есин - четвертый по итогам спринтерского многоборья на чемпионате Европы

Конькобежец Алексей Есин финишировал четвертым на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы в спринтерском многоборье, проходящем в Херенвене (Голландия). По итогам четырех дистанций россиянин набрал 139,890 балла, заняв четвертое место. Победу одержал Кай Фербей из Голландии.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Спринтерское многоборье
1000 м
1. Нейс (Голландия) - 1.08,85
2. Н. Иле (Германия) - 1.09,20
3. Фербей (Голландия) - 1.09,25
4. ЕСИН (Россия) - 1.09,34
5. Поутала (Финляндия) - 1.09,45
6. Лоренцен (Норвегия) - 1.09,85
16. КАЗЕЛИН (Россия) - 1.12,05
Итог
1. Фербей (Голландия) - 139,230
2. Нейс (Голландия) - 139,700
3. Н. Иле (Германия) - 139,785
4. ЕСИН (Россия) - 139,890
5. Лоренцен (Норвегия) - 140,040
6. Поутала (Финляндия) - 140,350
13. КАЗЕЛИН (Россия) - 143,370
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_285_0/