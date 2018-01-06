Екатерина Шихова - о победе на чемпионате Европы: "Можно было бежать быстрее"

Россиянка Екатерина Шихова после вчерашнего серебра на 1500 м на чемпионате Европы в Коломне победила на 1000 м. При этом спортсменка призналась, что могла пробежать еще быстрее.

– Сегодня меня устраивает и время (1.15,34), и место, – сказала Шихова. – Хотя можно было бежать быстрее. Немного не повезло с дорожкой.

– А вам какая из двух дистанций ближе?

– 1000 м. Это моя любимая.

– Денис Юсков вчера говорил, что ему полуторка далась очень тяжело, и он знает, успеет ли восстановиться к 1000 м. Каково было вам?

– Домой я добралась только в 23 часа. Сразу легла спать и проснулась только в 10 утра. Более или менее восстановилась. Сон – это лучший рецепт для всех. (Владимир ИВАНОВ)