Дмитрий Дорофеев: "Кулижников будет в хорошей форме к первым этапам Кубка мира"

Тренер спринтеров сборной России Дмитрий Дорофеев уверен в хорошей форме трехкратного чемпиона мира Павла Кулижникова перед стартом сезона.

Кулижников из-за проблем с мышцами паха не выступил на турнире памяти Бориса Шавырина в Коломне, который является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира олимпийского сезона. При этом спортсмен был включен в состав на первые этапы Кубка мира.

– Это было решение медиков, физиотерапевта, КНГ, там "надергана" мышца, – цитирует "Р-Спорт" Дорофеева. – Было решено не рисковать, чтобы избежать рецидива. Усугублять сейчас нельзя, будет чревато дальнейшими проблемами. Мы его и травмированного Дениса Юскова поберегли. Уверен, оба будут в хорошей форме к первым этапам Кубка мира.