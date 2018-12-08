17:07 | Коньки

Денис Юсков выиграл гонку на 1500 метров на этапе Кубка мира в Польше

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Российский конькобежец Денис Юсков одержал победу в гонке на 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в польском Томашув-Мазовецком.

Россиянин выиграл спринтерский забег с результатом 1 минута 46,783 секунды. Вторым стал японец Сейтаро Инитохе, он уступил россиянину более половины секунды. Третьим финишировал спортсмен из Южной Кореи Ким Мин Сок.

Коньки
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Денис Юсков (Россия) - 1.46,783
2. Сейтаро Итинохе  (Япония) - 1.47,381
3. Ким Мин Сок (Корея) - 1.47,851
4. Аллан Даль Йоханссон (Норвегия) - 1.48,092
5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.48,142
6. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 1.48,386
10. Сергей Трофимов (Россия) - 1.49,174

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