Денис Юсков: "В командном спринте напрягало, что я все время догонял"

Российский конькобежец Денис Юсков отметился, что ему непросто дался командный спринт на чемпионате Европы. Россияне завоевали в гонке золотые медали.

- Мне было необычно, очень высокая в начале была скорость, меня напрягало, что я все время догонял, хотя Руслан Мурашов не разгонялся как обычно, специально под меня, - цитирует "Р-Спорт" Юскова. - Но и в этой ситуации до истечения второго круга удалось Пашу догнать. На 110 процентов себя разрывать тоже не стоило, нужно ведь было что-то оставить на третий круг, на нем я уже меньше думал, на скорости на этой чувствовал себя нормально.

Знал, что у голландцев там третий круг бежит Кун Вервей, и знал, что у меня есть преимущество - в итоге додавил. Для меня это была неплохая тренировка.