Денис Юсков: "Сегодня финиш у меня был тяжелый, но было ради чего бороться"

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал, что чувствует себя хорошо на старте сезона и знает, за счет чего может прибавить после первой международной победы на Кубке мира-2018/19.

В субботу Юсков победил на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира в японском Обихиро.

- За последние пару дней после нашего приезда качество льда изменилось к лучшему. И результаты это показывают, как и то, что в целом уровень вырос, - цитирует "РИА Новости" Юскова. - Сегодня финиш у меня был тяжелый, но было ради чего бороться. Первый круг сегодня бежал не в свойственной себе манере - тише. Он получился таким, многоборским скорее. Чувствую себя хорошо, думаю, процентов на 75 процентов. Свой запас знаю, за счет чего прибавить – тоже, недочеты свои знаю тоже. Будем работать, чтобы прибавлять.