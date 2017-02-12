15:14 | КОНЬКИ

Денис Юсков: "Не я сегодня проиграл, а Нейс выиграл"

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Трехкратный чемпион мира Денис Юсков заявил, что отсутствие золота на чемпионате мира в Канныне добавит ему мотивации перед Олимпийскими играми. Юсков стал вторым на дистанции 1500 м. Завершающийся сегодня чемпионат мира на отдельных дистанциях в корейском Канныне - первый старт на олимпийском катке Пхенчхана-2018.

- Это была моя лучшая "полуторка" в сезоне. Я сказал бы, что не я сегодня проиграл, а Кьелд (Нейс) выиграл, - цитирует "Р-Спорт" Юскова. - Он сегодня был быстрее. С другой стороны, этот результат очень и очень хорошая мотивация на следующий год перед Олимпиадой.

В этом сезоне я один раз выиграл на Кубке мира, и то там Кьелда не было. Так что никаких сюрпризов. Все нормально, хотя, конечно, очень хотелось выиграть четвертый титул подряд на "полуторке", но серия прервалась.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170212/1116227885.html

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