Денис Юсков: "Не я сегодня проиграл, а Нейс выиграл"

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков заявил, что отсутствие золота на чемпионате мира в Канныне добавит ему мотивации перед Олимпийскими играми. Юсков стал вторым на дистанции 1500 м. Завершающийся сегодня чемпионат мира на отдельных дистанциях в корейском Канныне - первый старт на олимпийском катке Пхенчхана-2018.

- Это была моя лучшая "полуторка" в сезоне. Я сказал бы, что не я сегодня проиграл, а Кьелд (Нейс) выиграл, - цитирует "Р-Спорт" Юскова. - Он сегодня был быстрее. С другой стороны, этот результат очень и очень хорошая мотивация на следующий год перед Олимпиадой.

В этом сезоне я один раз выиграл на Кубке мира, и то там Кьелда не было. Так что никаких сюрпризов. Все нормально, хотя, конечно, очень хотелось выиграть четвертый титул подряд на "полуторке", но серия прервалась.