Денис Юсков: "Не думаю о возможном пропуске Олимпиады"

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков подчеркнул, что после Олимпиады в Рио-де-Жанейро у него возникали тревожные мысли относительно участия россиян в Играх-2018. По словам спортсмена, на данный момент он сосредоточен на улучшении своих результатов.

- Эта Олимпиада оставила ощущение несправедливости, особенно в свете последних новостей по терапевтическим исключениям, - приводит "Р-Спорт" слова Юскова. - Вы видели этот список веществ? Если ты болеешь, сиди дома и лечись. Ну как... как? Мы проходим обследование, и если у кого-то воспаление легких, насморк, болеет он - все, остается дома.

И тут возвращаемся к тому, что на Игры не допускали "чистых" спортсменов, у которых не было никогда допинг-случаев. Я вообще этого не понимаю. Сидишь как на пороховой бочке и думаешь: "А вдруг что случится, и мы на свою Олимпиаду не поедем? Сейчас уже подуспокоился, решил просто концентрироваться на своем беге, совершенствоваться и не допускать таких мыслей, не думать, как там будет дальше. Далеко решил не загадывать.