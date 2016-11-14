Денис Юсков: "На более быстром льду тройка призеров на 1500 м поменяется"

Трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м Денис Юсков подчеркнул, что тройка призеров может поменяться в этом виде программы как только соревнования конькобежцев переместятся на более быстрый лед, чем в китайском Харбине. Россиянин стал вторым в этом виде программы на первом этапе Кубка мира, который завершился в китайском Харбине.

– Мне сейчас сложно о чем-то говорить, в Азии я выступаю впервые, – приводит "Р-Спорт" слова Юскова. – Думаю, на более быстром льду тройка призеров на 1500 м поменяется. Надеюсь, за исключением меня. Считаю, что 1000 м у меня прошла удовлетворительно, в предстоящую неделю мне еще предстоит провести работу над ошибками и улучшить свои позиции на обеих дистанциях.