Денис Юсков: "Извинился перед Кролом. Томас – очень адекватный чувак"

Российский конькобежец Денис Юсков, который завоевал золото на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров, не думал о возможном нарушении правил при прохождении дистанции. По словам спортсмена, решения должны принимать судьи, а не он.

Напомним, что серебряным призером стал голландец Томас Крол, бронзовым – другой представитель Голландии Кун Вервей. Голландцы пытались оспорить результат, но судья не увидел нарушения со стороны россиянина.

– Разъясните: нарушение во время перехода все-таки было? – вопрос Юскову.

– Разбираться в этом – не моя забота. Я бегу, а решения принимают судьи.

– Когда поняли, что вас точно не снимут?

– После дистанции вообще об этом не думал. Да и не так важно это было. Разве что болельщики могли бы расстроиться.

– С Кролом уже общались?

– Я извинился, нормально поговорили. Томас – очень адекватный чувак.

– Он сказал, что победил лучший.

– Вот видите. (Владимир ИВАНОВ)