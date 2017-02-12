Денис Юсков: "Хотелось большего, но серебра в моей коллекции еще не было"

Россиянин Денис Юсков, показавший второй результат на дистанции 1500 метров на чемпионате мира, поблагодарил свою команду. Сегодня он уступил лишь голландцу Кьелду Нейсу. Напомним, что российский спортсмен становился лучшим в этом виде программы на трех последних чемпионатах мира (2013, 2015, 2016).

"Спасибо всей команде, ведь все вложили много сил в результат. Да, хотелось большего. Но серебра в моей коллекции не было до этого дня. но самое кайфое это процесс, который продолжается", - написал в своем "Инстаграме" Юсков.