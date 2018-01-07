Член совета ISU: "Публика в Коломне уникальная, хотелось бы и в других странах такую"

Член совета ISU Ролан Майяр остался доволен болельщиками на чемпионате Европы в Коломне. Сегодня вечером состоятся заключительные две гонки первенства - мужской и женский масс-старты.

- Публика в Коломне - уникальная, - цитирует "Р-Спорт" Майяра. - Это единственное слово, которым можно ее описать. Хотелось бы, чтобы и в других странах тоже была такая. Чемпионат Европы организован на хорошем уровне, у нас очень много медалей у сборной России и Нидерландов, но и есть медали у других команд тоже, что очень хорошо для нашего вида спорта.