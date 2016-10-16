12:49 | КОНЬКИ

Чемпионат Европы-2017 по конькобежному спорту перенесен в Херенвен

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Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2017 года перенесен из Польши в Голландию, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Вместо Варшавы, ранее выбранной местом проведения первенства континента, турнир примет Херенвен.

– Мы очень рады, что Королевская нидерландская конькобежная ассоциация (KNSB) взяла на себя ответственность принять чемпионат Европы по конькобежному спорту, – цитирует пресс-служба ISU президента организации Яна Дайкему. – Голландцы имеют большой опыт проведения подобных соревнований, и мы надеемся, что, несмотря на сжатые сроки, они проведут качественную работу по подготовке к турниру.

Предполагалось, что первенство Старого Света пройдет в столице Польши с 6 по 8 января 2017 года. Однако польская федерация конькобежного спорта отказалась принять соревнования из-за серьезных проблем с местом проведения. Королевская нидерландская конькобежная ассоциация (KNSB) согласилась принять чемпионат Европы в недавно отремонтированном ледовом дворце в Херенвене.
 

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