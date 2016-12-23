Челябинск готов принять этап Кубка мира в любое время, если ISU изменит свое решение о его переносе

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что регион готов принять этап Кубка мира в любое время, если Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрит свое решение о переносе турнира в другое место. В четверг ISU принял решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на 10 - 12 марта 2017 года.

– Мы огорчены решением, принятым вчера Международным союзом конькобежцев, – цитирует ТАСС Дубровского. – Конечно, оно не было для нас неожиданным – учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев. Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу. Но мы готовы, в случае если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение, провести этап Кубка мира в Челябинске.

Вчера в Челябинске с большим успехом, очень красочно открылся чемпионат России по фигурному катанию. Федерация и отдельные ее представители отмечают самый высокий уровень организации соревнований. Я абсолютно уверен, что этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне. Считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник, а в нашем лице – ответственных организаторов.