13:30 | КОНЬКИ

Бергсма заняла первое место, Граф – 10-я в забеге на 1500 м на этапе Кубка мира в Харбине

0
0
0

Американка Хизер Ричардсон-Бергсма заняла первое место в забеге на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Харбине. Вторую строчку заняла представительница Голландии Маррит Ленстра. Третьей финишировала ее соотечественница - Ирен Вюст. Лучшая из россиянок – Ольга Граф заняла 11-е место.

Харбин (Китай)

Кубок мира

Женщины 1500 м

1. Бергсма (США) - 1.57,00

2. Ленстра (Голландия) - 1.57,64

3. Вюст (Голландия) - 1.58,18

4. де Йонг (Голландия) - 1.57,22

5. М. Такаги (Япония) - 1.57,57

6. Сабликова (Чехия) - 1.57,64

10. ГРАФ (Россия) - 2.00,05

11. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 2.00,61

14. ВОРОНИНА (Россия) - 2.01,19

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ