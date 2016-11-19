Бергсма выиграла забег на 1000 м в Нагано, Фаткулина - девятая

Американка Хизер Ричардсон-Бергсма заняла первое место в забеге на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира в Нагано. Лучшей из россиянок стала Ольга Фаткулина, показавшая девятый результат.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Женщины
1000 м
1. Бергсма (США) - 1.14,81
2. Кодаира (Япония) - 1.15,18
3. М. Такаги (Япония) - 1.15,32
4. Чжан Хун (Китай) - 1.16,04
5. Бокко (Норвегия) - 1.16,244
6. Вюст (Голландия) - 1.16,247
9. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,66
12. ШИХОВА (Россия) - 1.16,83
13. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.16,88