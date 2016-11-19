10:38 | КОНЬКИ

Бергсма выиграла забег на 1000 м в Нагано, Фаткулина - девятая

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Американка Хизер Ричардсон-Бергсма заняла первое место в забеге на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира в Нагано. Лучшей из россиянок стала Ольга Фаткулина, показавшая девятый результат.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Женщины

1000 м

1. Бергсма (США) - 1.14,81

2. Кодаира (Япония) - 1.15,18

3. М. Такаги (Япония) - 1.15,32

4. Чжан Хун (Китай) - 1.16,04

5. Бокко (Норвегия) - 1.16,244

6. Вюст (Голландия) - 1.16,247

9. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,66

12. ШИХОВА (Россия) - 1.16,83

13. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.16,88

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