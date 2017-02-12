Бергсма - первая в забеге на 1500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, Граф - 7-я

Американка Хизер Бергсма стала чемпионкой мира на дистанции 1500 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит на катке в Канныне. Второй стала Ирен Вюст из Голландии. Японка Михо Такаги – третья. Лучшей среди россиянок стала Ольга Граф, ставшая седьмой.

Отметим, что этот турнир – первый на арене, которая примет соревнования конькобежцев во время Олимпиады-2018.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

1500 м

1. Бергсма (США) – 1.54,08

2. Вюст (Голландия) – 1.54,19

3. М. Такаги (Япония) – 1.55,12

4. Ленстра (Голландия) – 1.56,85

5. Тер Морс (Голландия) – 1.56,18

6. Сабликова (Чехия) – 1.56,20

7. ГРАФ (Россия) – 1.57,43...

9. ШИХОВА (Россия) – 1.57,73...

11. ЛОБЫШЕВА (Россия) – 1.58,30