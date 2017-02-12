Бергсма - первая в забеге на 1 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, Граф - 7-я

Американка Хизер Бергсма стала чемпионкой мира на дистанции 1 500 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит на катке в Канныне. Второй стала Ирен Вюст из Голландии. Японка Михо Такаги – третья. Лучшей среди россиянок стала Ольга Граф, ставшая седьмой.
Отметим, что этот турнир – первый на арене, которая примет соревнования конькобежцев во время Олимпиады-2018.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
1 500 м
1. Бергсма (США) – 1.54,08
2. Вюст (Голландия) – 1.54,19
3. М. Такаги (Япония) – 1.55,12
4. Ленстра (Голландия) – 1.56,85
5. Тер Морс (Голландия) – 1.56,18
6. Сабликова (Чехия) – 1.56,20
7. ГРАФ (Россия) – 1.57,43
9. ШИХОВА (Россия) – 1.57,73
11. ЛОБЫШЕВА (Россия) – 1.58,30
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/events/1916_151_1/