12:45 | КОНЬКИ

Бергсма - первая в забеге на 1 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, Граф - 7-я

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Американка Хизер Бергсма стала чемпионкой мира на дистанции 1 500 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит на катке в Канныне. Второй стала Ирен Вюст из Голландии. Японка Михо Такаги – третья. Лучшей среди россиянок стала Ольга Граф, ставшая седьмой.

Отметим, что этот турнир – первый на арене, которая примет соревнования конькобежцев во время Олимпиады-2018.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

1 500 м

1. Бергсма (США) – 1.54,08

2. Вюст (Голландия) – 1.54,19

3. М. Такаги (Япония) – 1.55,12

4. Ленстра (Голландия) – 1.56,85

5. Тер Морс (Голландия) – 1.56,18

6. Сабликова (Чехия) – 1.56,20

7. ГРАФ (Россия) – 1.57,43

9. ШИХОВА (Россия) – 1.57,73

11. ЛОБЫШЕВА (Россия) – 1.58,30

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/events/1916_151_1/

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