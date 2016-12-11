17:43 | КОНЬКИ

Бергсма одержала победу на дистанции 1000 метров. Фаткулина - седьмая

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Американка Хизер Бергсма одержала победу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Херенвене, показав результат 1.14,60 секунды. Второй финишировала голландка Маррит Ленстра (1.14,73). Третьей стала еще одна представительница США – Бриттани Боу (1.15,03).

Лучшей из россиянок стала Ольга Фаткулина, показавшая 7-й результат (1.16,00).

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Женщины

1000 метров

1. Бергсма (США) - 1.14,60
2. Ленстра (Голландия) - 1.14,73
3. Боу (США) - 1.15,03
4. М. Такаги (Япония) - 1.15,45
5. Вюст (Голландия) - 1.15,86
6. Кодаира (Япония) - 1.15,96
7. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,00
12. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.16,48
19. ШИХОВА (Россия) - 1.17,69

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/

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