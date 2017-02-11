Бергсма - чемпионка мира на дистанции 1000 м

Американка Хизер Бергсма стала чемпионкой мира на дистанции 1000 м. Серебро завоевала японка Нао Кодаира, бронзу – голландка Йорьен Тер Морс. Лучшая из россиянок Екатерина Лобышева – девятая.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
1000 м
1. Бергсма (США) - 1.13,94
2. Кодаира (Япония) - 1.14,43
3. Тер Морс (Голландия) - 1.14,66
4. Ленстра (Голландия) - 1.15,06
5. Эрбанова (Чехия) - 1.15,14
6. М. Такаги (Япония) - 1.15,47...
9. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.16,00...
13. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,25...
14. ШИХОВА (Россия) - 1.16,28