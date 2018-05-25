Барышева сняла свою кандидатуру на пост главы ФКСР в пользу Кравцова

Бронзовый призер Олимпиады-2006 Варвара Барышева сняла свою кандидатуру с выборов президента Федерации конькобежного спорта России в пользу действующего главы организации Алексея Кравцова. Экс-спортсменка отметила, что, в случае переизбрания нынешнего руководителя, ей обещан пост исполнительного директора.

– Я благодарю за поддержку моей кандидатуры, – цитирует "Р-Спорт" Барышеву. – Но снимаю свою кандидатуру в пользу Алексея Юрьевича Кравцова. Мне было предложено стать исполнительным директором в случае его избрания.

Отчетно-выборная конференция ФКСР проходит в пятницу, 25 мая, в Москве.