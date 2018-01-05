Ангелина Голикова: "Серебро на чемпионате Европы - вершина в моей карьере"

Россиянка Ангелина Голикова в интервью "СЭ" отметила, что настраивалась откатать на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 500 метров без ошибок. Спортсменка также добавила, что серебро - главная вершина в карьере.

- Для вас было принципиально стать сегодня лучшей из россиянок?

- Вообще об этом не думала. Я понимала, что если обойдусь без ошибок, покажу очень хороший результат. На это и настраивалась. Еще думала о Ванессе Херцог, с которой мы бежали в одном забеге. Нас не первый раз ставят вместе, и я уже неплохо изучила ее. Правда, для меня стало настоящим испытанием то, что бежать пришлось по малой дорожке.

- Почему?

- Переход с малую на большую дорожку получается не всегда. Сегодня вроде бы получилось неплохо, хотя тренер говорит, что можно было прибавить еще.

- Реально ли было сегодня обыгрывать австрийку?

- Кто знает. Попади они в другую пару - неизвестно, чем бы все закончилось. Вот Оле Фаткулиной и Даше Качановой сегодня не очень повезло - соперники были слабее.

- Для вас эта медаль - главная вершина в карьере?

- Пока - да. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Голикова заняла второе место на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 500 метров, показав результат 38,04 секунды. Победительницей стала австрийка Ванесса Херцог (37,69), третьей - чешка Каролина Эрбанова (38,18).