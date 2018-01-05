Ангелина Голикова: "Серебро на чемпионате Европы - это космос"

Россиянка Ангелина Голикова отметила, что очень рада серебру на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 500 метров. По словам спортсменки, этот результат – выше крыше для нее.

– По сравнению с тем, что было в прошлом году, сегодняшний результат – выше крыши для меня, – сказала Голикова. – Это просто космос! Ванесса Херцог, Каролина Эрбанова и наш флагман Оля Фаткулина уже несколько лет показывают очень высокий уровень. Для меня же быть в такой компании очень круто.

– А что у вас было в прошлом году?

– Я показывала совсем иные результаты – средненькие.

– Почему в этом году получается куда лучше?

– Я попала в сборную и именно к Сергею Клевчене – тренеру, который специализируется на спринте. У него же тренируется Ольга Фаткулина. Меня очень подстегивают тренировки с таким человеком. Все это наложило отпечаток и сегодня я показала приличный результат.

– Правильно понимаю, что в начале сезона на Фаткулину вы смотрели с открытым ртом?

– Да я и сейчас так на нее смотрю.

– Но вы ведь уже обыгрываете ее.

– Ольга для меня – настоящая величина. Она же призер Олимпийских игр, выигрывала чемпионат мира, обыгрывая Ирен Вюст и других топ-спортсменок. Я хочу, чтобы люди и глядя на меня говорили: "Да, мы не зря тратим время, болея за нее". Но для этого, конечно, нужно очень много работать. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Голикова заняла второе место на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 500 метров, показав результат 38,04 секунды. Победительницей стала австрийка Ванесса Херцог (37,69), третьей - чешка Каролина Эрбанова (38,18).