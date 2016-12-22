Андрей Вахутин: "Перенос Кубка мира из Челябинска? Для нас это удар, это дикая новость"

Президент Челябинской областной федерации конькобежного спорта Андрей Вахутин заявил, что решение о переносе финала Кубка мира 2017 года из Челябинска стало для него ударом. Руководитель отметил, что для организации турнира была потрачена приличная сумма денег.

– Для нас это, безусловно, удар, – цитирует "Р-Спорт" Вахутина. – Что я здесь могу сказать. Это новость дикая, две недели назад президент ISU Ян Дайкема говорил, что финал Кубка мира в Челябинске. Я хочу сказать, что мы сделали серьезные вложения, готовились заранее и понимали, насколько важно сделать все хорошо и качественно.

У нас никогда раньше не было финала Кубка мира, мы готовились, и готовились серьезно. Могу сказать, что мы вложили очень приличные деньги.