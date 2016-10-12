Алексей Кравцов: "Создание федерального агентства - пока только слухи"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов назвал домыслами информацию об объединении Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи в единое агентство при правительстве РФ.

– Я не знаю, кто будет баллотироваться на пост президента ОКР, когда Александр Дмитриевич Жуков сложит с себя полномочия. Все, о чем я слышал, – это пара фамилий, которые фигурируют в СМИ, но прокомментировать их не могу. Что касается агентства, которое объединит в себе функции министерства спорта, Ростуризма и Росмолодежи – то это тоже пока что на уровне слухов. Да и кроме того – это не моя компетенция. (Борис КРИВИН)