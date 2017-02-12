Алексей Кравцов: "Сборной России на ЧМ-2017 не хватало Кулижникова"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов выразил мнение, что сборной на чемпионате мира-2017 не хватало Павла Кулижникова. Трехкратный чемпион мира и лучший спортсмен года-2015 по версии "СЭ" не выступает на чемпионате мира по бегу на отдельных дистанциях, поскольку не набрал форму.

- По Паше, конечно, мы очень скучаем, его не хватает нам здесь, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Надеюсь, к следующему сезону он будет в своих лучших кондициях. У него был непростой прошлый год, очень нервный в силу известных обстоятельств. Сейчас он уже тренируется, готовится, и мы ждем его возвращения в строй.