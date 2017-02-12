14:16 | КОНЬКИ

Алексей Кравцов: "Сборной России на ЧМ-2017 не хватало Кулижникова"

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов выразил мнение, что сборной на чемпионате мира-2017 не хватало Павла Кулижникова. Трехкратный чемпион мира и лучший спортсмен года-2015 по версии "СЭ" не выступает на чемпионате мира по бегу на отдельных дистанциях, поскольку не набрал форму. 

- По Паше, конечно, мы очень скучаем, его не хватает нам здесь, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Надеюсь, к следующему сезону он будет в своих лучших кондициях. У него был непростой прошлый год, очень нервный в силу известных обстоятельств. Сейчас он уже тренируется, готовится, и мы ждем его возвращения в строй.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170212/1116225483.html

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