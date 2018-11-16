Алексей Кравцов: "Первый день соревнований очень порадовал"

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов назвал очень приятным событием завоевание россиянами золотой медали в мужской командной гонке на этапе Кубка мира в японском Обихиро.

В пятницу Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов победили в мужской командной гонке на первом этапе Кубка мира. В этот же день женская команда стала третьей в этой дисциплине, Павел Кулижников занял второе место на дистанции 500 метров.

- Победа в мужской командной гонке - это очень приятно, тем более что у нас непросто все складывалось с ней в последние несколько сезонов, не отбирались на чемпионат мира, не отбирались на Олимпийские игры, - цитирует "РИА Новости" Кравцова. - Вообще, первый день соревнований очень порадовал, все прошло отлично - и в женской командной гонке хорошо выступили, и Паша Кулижников доказал, что в хорошей форме. Отличное начало Кубка мира. Начали сезон в целом очень позитивно.