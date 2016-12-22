Алексей Кравцов: "Перенос Кубка мира из Челябинска лишен всякого смысла"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что считает решение о переносе финала Кубка мира 2017 года из Челябинска по рекомендациям МОК лишенным всякого смысла, и напомнил об обещании от Международного союза конькобежцев. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

- Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более, что Ян Дайкема говорил, что текущие соревнования не будут переноситься, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - С точки зрения того, что могли быть какие-то антидопинговые нарушения, это лишено всякого смысла, потому что забором и исследованием допинг-проб занимаются иностранцы.