21:07 22 декабря | КОНЬКИ

Алексей Кравцов: "Перенос Кубка мира из Челябинска лишен всякого смысла"

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что считает решение о переносе финала Кубка мира 2017 года из Челябинска по рекомендациям МОК лишенным всякого смысла, и напомнил об обещании от Международного союза конькобежцев. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

- Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более, что Ян Дайкема говорил, что текущие соревнования не будут переноситься, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - С точки зрения того, что могли быть какие-то антидопинговые нарушения, это лишено всякого смысла, потому что забором и исследованием допинг-проб занимаются иностранцы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161222/1114135048.html

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piternak2

Второй пошел

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