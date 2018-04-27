14:00 | КОНЬКИ

Алексей Кравцов: "Надеюсь, теперь МОК перестанет кошмарить российский спорт"

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов выразил надежду, что после показаний экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет "кошмарить" российский спорт.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Мечты вместо реальности. Родченков не отказывался от своих обвинений

Ранее стало известно, что Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России. В частности, он заявил, что никогда не распространял среди спортсменов допинговый коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, и не имеет сведений о том, что имелись инструкции по его употреблению, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.

- Мы всегда знали и говорили о том, что обвинения Родченкова голословные, - цитирует "РИА Новости" Кравцова. - И когда его привели к присяге, он уже не смог выдавать свои домыслы за реальность. Какие могут быть сейчас эмоции... Спорт - такая штука, бывает, что с тобой поступают несправедливо, и если за это держаться, дальше двигаться будет просто невозможно. Надеюсь, что МОК сделает выводы, и что вся эта история прекратит кошмарить российский спорт.

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!