Алексей Кравцов: "Надеюсь, теперь МОК перестанет кошмарить российский спорт"

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов выразил надежду, что после показаний экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет "кошмарить" российский спорт.

Ранее стало известно, что Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России. В частности, он заявил, что никогда не распространял среди спортсменов допинговый коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, и не имеет сведений о том, что имелись инструкции по его употреблению, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.

- Мы всегда знали и говорили о том, что обвинения Родченкова голословные, - цитирует "РИА Новости" Кравцова. - И когда его привели к присяге, он уже не смог выдавать свои домыслы за реальность. Какие могут быть сейчас эмоции... Спорт - такая штука, бывает, что с тобой поступают несправедливо, и если за это держаться, дальше двигаться будет просто невозможно. Надеюсь, что МОК сделает выводы, и что вся эта история прекратит кошмарить российский спорт.