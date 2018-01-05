Алексей Кравцов: "Кулижникову не хватило везения на старте чемпионата Европы"

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов выразил мнение, что россиянину Павлу Кулижникову не хватило везения в забеге на дистанции 500 м, который прошел в рамках чемпионата Европы в Коломне.

В стартовый день турнира Кулижников стал третьим, показав результат 34,858 секунды. Помимо него, в пятницу российские конькобежцы завоевали еще три медали – Денис Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 м, серебро в активе Ангелины Голиковой (500 м) и Екатерины Шиховой (1500 м).

– Первый день прошел достаточно успешно для сборной России, спортсмены завоевали медали всех достоинств, это очень позитивные итоги старта турнира, – приводит ТАСС слова Кравцова. – Конечно, мы надеялись, что на дистанции 500 метров наши ребята смогут показать более высокие результаты, но это самая короткая дистанция, на которой любые малейшие нюансы и ошибки приводят либо к победе, либо к поражению. Все уложилось буквально в миллиметры.

Думаю, Паше (Кулижникову. – Прим. "СЭ") чуть не хватило везения. Речь там шла о тысячных долях секунды между призовыми местами, поэтому нужно говорить только об удаче.