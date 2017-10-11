Алексей Кравцов: "Кулижников и Юсков находятся в хорошей форме перед стартом Кубка мира"

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов отметил, что россияне Павел Кулижников и Денис Юсков находятся в хорошей форме перед стартом Кубка мира сезона-2017/18. Он также добавил, что отборочные соревнования покажут уровень готовности сборной России.

– У конькобежцев все складывается довольно хорошо. Были у наших лидеров определенные проблемы со здоровьем, неожиданно ветрянкой переболела Ольга Фаткулина, – приводит ТАСС слова Кравцова. - Первые старты показывают, что процесс идет, но пока что-то сложно сказать. Думаю, что все более-менее складывается, но все покажут отборочные соревнования.

Кулижников вернулся после того, как пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Ему сейчас приходится наверстывать упущенное, он в очень хорошем состоянии и очень мотивирован, хорошо работает. Денис Юсков тоже находится в хороших кондициях.

Стартовый этап Кубка мира пройдет в Голландии с 10 по 13 ноября. Состав сборной России на Игры-2018 определится по итогам четырех этапов.