Алексей Кравцов: "Говорить о лидерстве россиян рано. Дождемся этапа в Голландии"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подвел итоги третьего этапа Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком. Лучше всех в Польше из россиян себя проявил Павел Кулижников, трижды поднявшийся на высшую ступень пьедестала.

- Результаты Кулижникова показывают, что ему удалось преодолеть все проблемы и травмы, одолевавшие его в прошлом году, – цитирует пресс-служба ОКР Кравцова. – Паша вернулся в мировую конькобежную элиту!

– Александр Румянцев занимает первую строчку в текущем зачете КМ на дистанциях 5000 и 10000 метров, Данила Семериков – шестой. Можно сказать, что и здесь мы в авангарде?

– Говорить о лидерстве пока рано. Нужно дождаться следующего этапа в голландском Херенвене. Именно там выступят сильнейшие конькобежцы из сборной Нидерландов, в бою с которыми ребята смогут проверить себя по-настоящему. В любом случае, вдвойне приятно подниматься на подиум в тех дисциплинах, где обычно доминируют голландцы.

Этап в Херенвене пройдет с 14 по 16 декабря.