Алексей Кравцов: "Голландец Вервей не будет выступать за сборную России"

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подчеркнул, что голландский конькобежец Кун Вервей не будет выступать в составе сборной России. При этом он подтвердил информацию о том, что чемпион Олимпийских игр-2014 будет готовиться к играм в Пхенчхане с россиянами.

– Он не приходит в нашу сборную, а просто с ней тренируется, – приводит ТАСС слова Кравцова. – Это конькобежец, который является высоким профессионалом, он станет определенным раздражителем для наших ребят и, конечно, принесет пользу.

Шансов пробиться в нашу сборную у него нет. Вервей рассматривается только в качестве спарринг-партнера. Сейчас в нашей сборной по шорт-треку тренируются два южнокорейца, это такая же история.

Голландец Вервей будет готовиться к Олимпиаде-2018 вместе со сборной России