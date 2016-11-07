Алексей Есин: "Выпал снег, и в Харбине стало легче дышать"

Алексей Есин подчеркнул, что погодные условия в Харбине, где россияне готовятся к первому этапу Кубка мира, не являются нормой даже для этого региона. При этом он отметил, что загрязнение воздуха постепенно стало рассеиваться. Напомним, что этап в Харбине пройдет с 11 по 13 ноября.

– Я уже выступал в Харбине, на Универсиаде и на Кубке мира, – цитирует "Р-Спорт" Есина. – Лед тут меняется, чуть изменилась температура на улице – и лед уже не такой скользкий. Тренеры наши общаются с ледоварами, но с ними иногда непросто объясниться, иногда даже непросто узнать, когда будет заливка – на английском по большей части тут не говорят.

Судя по тому, что здесь говорили за пару дней до нашего приезда, это вообще было что-то экстренное и выглядело все так же, как это было в Москве в 2010 году: плохая видимость, высокий уровень загрязнения воздуха, дышать очень тяжело. Мы, понятно, никуда из гостиницы, как приехали, и не выходили – только на тренировку на автобусе и обратно. Потом ветер усилился, выпал небольшой снежочек, стало уже дышать легче, а так первые два дня, как приехали, смог был очень сильный.

В Нагано я уже тоже выступал, никаких отрицательных воспоминаний об этом катке нет. И если судить по результатам чемпионата Японии, лед там хороший.