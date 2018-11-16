Александр Румянцев: "Мы вместе бегали все лето, так что работу проделали хорошую"

Российский конькобежец Александр Румянцев отметил, что в выигранной командной гонке на первом этапе Кубка мира для сборной России все прошло по плану. Румянцев, Сергей Трофимов и Данила Семериков победили в этом виде программы в японском Обихиро.

- Лед здесь, в Обихиро, не скоростной, а такой, рабочий, но в принципе мне это даже больше подходит, - цитирует "РИА Новости" Румянцева. - Сегодня все получилось, отработали в принципе как планировали, и удалось выиграть. Мы вместе бегали все лето, так что работу проделали хорошую, и сегодня получилось показать неплохой результат.