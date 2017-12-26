Александр Румянцев: "Итальянцы поддержали меня после отстранения от Олимпиады"

Российский конькобежец Александр Румянцев рассказал, что итальянские конкуренты поддержали его после отстранения от Олимпиад. Ранее МОК пожизненно отстранил его от участия в Играх, а также аннулировал результаты на Олимпиаде-2014.

- Перед Сочи мы работали с Маурицио Маркетто, он старался нас максимально оградить ото всего, от Олимпиады... Мы приехали, просто пробежали отбор, и все, - цитирует "Р-Спорт" Румянцева. - Мы говорили с Маурицио в Калгари, он подошел, спросил, что происходит, я объяснил ему, в чем меня обвиняют, показал ему письмо на английском. Мы с ним нормально пообщались. Итальянцы вообще единственные, кто общался со мной нормально - говорили, что верят мне, говорили "держись, мы видели, как ты работал целый сезон.

Я надеюсь, что меня реабилитируют, и Маурицио тоже, нас не за что отстранять от Олимпийских игр.