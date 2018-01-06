Заварзина и Уайлд - восьмые на этапе Кубка мира в Лакенхофе

Россияне Алена Заварзина и Вик Уайлд стали восьмыми в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Лакенхофе. В четвертьфинале они уступили серебряным призерам из Австрии. Екатерина Тудегешева и Андрей Соболев в четвертьфинал не попали.

Лакенхоф (Австрия)

Кубок мира

Параллельный гигантский слалом

Командные соревнования

1. Австрия-3 (К. Риглер, Проммеггер)

2. Австрия-1 (Шеффманн, Пайер)

3. Германия-1 (Йорг, Бусслер)

4. Польша-1 (Крол, Новачик)

8. РОССИЯ-2 (ЗАВАРЗИНА, УАЙЛД)

9. РОССИЯ-1 (ТУДЕГЕШЕВА, Ан. СОБОЛЕВ)