Заварзина и Уайлд - восьмые на этапе Кубка мира в Лакенхофе

Россияне Алена Заварзина и Вик Уайлд стали восьмыми в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Лакенхофе. В четвертьфинале они уступили серебряным призерам из Австрии. Екатерина Тудегешева и Андрей Соболев в четвертьфинал не попали.
Лакенхоф (Австрия)
Кубок мира
Параллельный гигантский слалом
Командные соревнования
1. Австрия-3 (К. Риглер, Проммеггер)
2. Австрия-1 (Шеффманн, Пайер)
3. Германия-1 (Йорг, Бусслер)
4. Польша-1 (Крол, Новачик)
8. РОССИЯ-2 (ЗАВАРЗИНА, УАЙЛД)
9. РОССИЯ-1 (ТУДЕГЕШЕВА, Ан. СОБОЛЕВ)