Заварзина и Уайлд не смогли выйти в финалы параллельного гигантского слалома в Банско

Швейцарец Невин Гальмарини победил в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Банско. Россиянин Дмитрий Сарсембаев выбыл в четвертьфинале, Андрей Соболев, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Константин Шипилов - в 1/8 финала.

У женщин в дисциплине первенствовала Юлия Дуймовец из Австрии. Призер Игр в Сочи россиянка Алена Заварзина и Наталья Соболева выбыли в четвертьфинале, Милена Быкова и Екатерина Хатомченкова - в 1/8 финала.

Банско (Болгария)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Гальмарини (Швейцария)

2. Коратти (Италия)

3. Проммеггер (Австрия)

4. Янков (Болгария)

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Дуймовиц (Австрия)

2. Хофмайстер (Германия)

3. Йорг (Германия)

4. Котник (Словения)