Янков - лучший в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Банско, Колегов - восьмой

Болгарин Радослав Янков стал победителем в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Банско. Вторым стал швейцарец Невин Гальмарини. Замкнул тройку лидеров австриец Бенджамин Карль. Лучший из россиян - Валерий Колегов занял восьмое место.

Банско (Болгария)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Янков (Болгария)

2. Гальмарини (Швейцария)

3. Карль (Австрия)

4. Феличетти (Италия)

5. Флюч (Швейцария)

6. Кислингер (Австрия)

8. КОЛЕГОВ (Россия)

10. УАЙЛД (Россия)

14. САРСЕМБАЕВ (Россия)

26. С. ДЕТКОВ (Россия)

29. ЛОГИНОВ (Россия)

35. КОТОВ (Россия)

36. ШИПИЛОВ (Россия)

Максим Рогозин был дисквалифицирован.