Вместо Казани Кубок мира по сноуборду может пройти в Москве или Екатеринбурге

Президент Федерации сноуборда России, главный тренер национальной сборной Денис Тихомиров высказал мнение о том, что Кубок мира по сноуборду вместо Казани может пройти в Москве или Екатеринбурге. Республика Татарстан оказалась не готова взять на себя все расходы по проведению турнира.

Этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому должен был пройти в Казани с 24 по 26 февраля 2017 года. Отметим, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила России перенести этап Кубка мира в другое место.

– Вместо Казани мы ищем другую площадку в России для проведения этапа Кубка мира, – приводит "Р-Спорт" слова Тихомирова. – FIS очень надеется, что у нас все получится, и мы примем этап в другом месте. Это нелегко, но мы постараемся. Вместо Казани рассматриваем два варианта – Москву или Екатеринбург. Москва вообще всегда для нас палочка-выручалочка. Пока все в стадии обсуждений, ничего еще не утверждено.

Вместо гиганта, скорее всего, проведем слалом, а в борд-кроссе трасса будет укороченная, спринтерская. По срокам это те же даты будут, что и в Казани планировали. Календарь утвержден, нужно только другую площадку найти.