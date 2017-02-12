Вик Уайлд: "Стараюсь не думать о том, что остался год до Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд отметил, что ему понравилась трасса в Пхенчхане, поскольку она подходит его стилю катания. Уайлд в воскресенье стал 11-м в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит на объекте Игр-2018.

- Я стараюсь не думать о том, что остался год до Олимпиады. Мы сейчас здесь, в Южной Корее, и я думаю о сегодняшних соревнованиях, - цитирует "Р-Спорт" Уайлда. - И вот так поступательно подберемся к Олимпиаде и тогда уже будем о ней думать, тогда и начнем переживать на этот счет. Мне здесь понравился склон и понравилась трасса, она немного легче, чем могла быть, но главное, что по стилю и к моим возможностям она подходит. Так что можно сказать, я доволен.