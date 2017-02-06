Уайт победил в хаф-пайпе на этапе Кубка мира в Маммоте

Американский сноубордист Шон Уайт одержал победу в хаф-пайпе на этапе Кубка Мира в Маммоте. Второе и третье места также заняли представители США – Райан Вашендорфер и Луи Вито. Россиянин Никита Автанеев стал 23-м.

У женщин в этой дисциплине лучшей стала американка Келли Кларк, второе место заняла японка Харуна Мацумото, замкнула тройку Ханна Тетер из США.

В слоупстайле весь пьедестал заняли представители США. У мужчин победил Редмонд Джерард, второе и третье места заняли Кайл Мак и Дилан Томас. У женщин первой стала Джейми Андерсон, второй – Хейли Лангленд, третьей – Хулия Марино.