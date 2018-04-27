"Своим упорством она достигла всего". Умерла 15-летняя сноубордистка

Михаил Гумен, отец умершей 15-летней сноубордистки Дарьи Гумен, отметил, что точных данных о том, что именно стало причиной смерти его дочери, пока нет. 25 апреля девушка решила навестить свою подругу в Люберцах. Придя к ней, Дарья Гумен почувствовала себя плохо и потеряла сознание, приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть подростка.

- С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться, - приводит 360tv.ru слова Гумаена. - Потом тренировка, потом домой - уроки. И в 21.00 отбой. И так на протяжении практически 15 лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались, а в конце концов такое получилось... Своим упорством она достигала всего. Кроме того, за восемь лет учебы в школе я не видел у нее ни одной четверки, только на "пять" училась.

Я так за нее волновался и переживал, что на ее выступлениях практически не бывал. Или смотрел по телевидению, или по соцсетям, или просто ждал результатов – очень просил, чтобы мне присылали протоколы, по которым она выступала. Я научился их читать и видел, где она удачно выступала, а где неудачно, какой судья какую ей оценку поставил и за что. Она тоже не хотела, чтобы я присутствовал. Очень боялась при мне сделать-какую-то ошибку, проиграть. А я очень боялся заметить эту ошибку. Последний кубок… она взяла все первые призы. Кубок России. Это было в Миассе 16 апреля.



Сообщается, что результаты экспертизы будут готовы только через месяц. Прощание с Дарьей Гумен состоится в субботу, 28 апреля в 10.30 по московскому времени в Храме-крестильне в честь Иверской иконы Божией матери в подмосковном Жуковском. В 12.30 девушку похоронят на Малаховском кладбище.