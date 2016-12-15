Соболев и Заварзина - в тройке на этапе Кубка мира в Карецце

Россиянка Алена Заварзина стала бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Карецце. В заезде за третье место она победила австрийку Юлию Дуймовиц.

Победительницей стала австрийка Инна Мешик. Она в финале обогнала чешку Эстер Ледецкую.

Россиянин Андрей Соболев стал вторым в параллельном гигантском слаломе, уступив в финальном заезде австрийцу Бенжамину Карлу. Третьим стал болгарин Радослав Янков.

Карецца (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Карл (Австрия)

2. Соболев (Россия)

3. Янков (Болгария)

Женщины

1. Мешик (Австрия)

2. Ледечка (Чехия)

3. ЗАВАРЗИНА (Россия)