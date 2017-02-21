Сборная России завоевала восемь медалей на юниорском чемпионате мира

Сборная России завоевала восемь медалей на чемпионате мира среди юниоров, который прошел в чешском Клиновеце. На счету команды четыре золота и четыре серебра.

Золото у мужчин завоевали Дмитрий Сарсембаев (параллельный гигантский слалом) и Илья Витюгов (гигантский слалом). Два серебра в этих дисциплинах - у Дмитрия Логинова. Чемпионками мира у женщин стали Кристина Пауль (сноубордкросс) и Милена Быкова (параллельный гигантский слалом). Кроме того, Мария Валова завоевала серебро в параллельном слаломе, а Пауль в паре с Викторией Букевич - в командных соревнованиях в сноубордкроссе.